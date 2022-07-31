Поліція Косово заявила про стрілянину по її підрозділах

"Поліція Косово підтверджує інформацію про те, що в деяких місцях були чутні постріли, причому частина пострілів була спрямована по поліцейських підрозділах, але, на щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в заяві.

Крім того, повідомляється, що надходять дані про затримання і випадки жорстокого поводження з албанцями в Косовській-Митровиці.

"Громадяни надали інформацію про те, що мали місце випадки, коли албанці затримувалися і піддавалися жорстокому поводженню, нанесенню побоїв та пошкоджень їхнім транспортним засобам учасниками заворушень і блокади доріг", - додали в поліції.