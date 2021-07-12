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Поліція Києва перекрила канал збуту зброї до столиці

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 17:05
Поліція Києва перекрила канал збуту зброї до столиці Фото: поліція Києва перекрила канал збуту зброї до столиці (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Оперативники Києва затримали автомобіль, в якому житель Полтави транспортував автомати системи Калашникова АКМ та АКСУ до столиці. Зловмисник планував продавати зброю за 2 тисячі євро за одиницю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, співробітники карного розшуку затримали полтавчанина на в’їзді до Києва.

За словами начальника відділу поліції Шевченківського управління Олександра Дибова, зловмисник намагався транспортувати до столиці предмети, схожі на автомати системи Калашникова АКМ та АКСУ калібру 5.45.

"За висновком експертизи, вилучені предмети належать до бойової нарізної вогнепальної зброї. Крім того, за місцем мешкання фігуранта ми вилучили набої різного калібру", - додав Дибов.

Також відомо, що полтавчанин планував продавати вогнепальну зброю у Києві за 2 тисячі євро за одиницю.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до семи років.

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