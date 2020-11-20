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Поліція Києва не знайшла вибухівку в ЦУМ

Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 16:50
Поліція Києва не знайшла вибухівку в ЦУМ
Фото: вибухотехнічна служба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці завершили перевірку торгового центру ЦУМ в Києві. Вибухонебезпечних предметів на його території не виявили.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі Шевченківського управління поліції Києва.

Так, інформація про мінування не підтвердилася. Зараз слідчими вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, сьогодні вдень правоохоронці отримали анонімне повідомлення про мінування ЦУМ в Києві. З будівлі евакуювали всіх присутніх.

Також РБК-Україна писало, що на початку тижня в Києві перевіряли повідомлення про мінування КМДА. З будівлі довелося евакуювати понад тисячу людей.

Крім того, у Києві затримали американця за неправдиве повідомлення про мінування ДБР. Іноземцю тепер загрожує до 6 років за ґратами.

Крім того, вчора перевіряли повідомлення про мінування сервісного центру МВС у Харкові. На час перевірки з будівлі довелося всіх евакуювати.

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