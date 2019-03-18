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Поліція не виключає терористичні мотиви стрілянини в Нідерландах

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 15:36
Поліція не виключає терористичні мотиви стрілянини в Нідерландах
Фото: метро стрілянини в Нідерландах (twitter.com/teddyeugene)

Зараз триває розслідування стрілянини

Невідомі, які відкрили стрілянину в Нідерландах в місті Утрехті, могли мати терористичні мотиви. Про це заявила в понеділок в Twitter поліція Нідерландів.

В поліції Нідерландів заявили, що в даний момент триває розслідування стрілянини.

"Розслідування інциденту триває. Не виключається, що нападники мали терористичні мотиви", - йдеться в повідомленні поліції.

У поліції повідомили, що підозрюють у стрілянині громадянина Туреччини.

Нагадаємо, в Нідерландах у місті Утрехті 18 березня невідомий відкрив стрілянину в трамваї. Кілька людей були поранені в понеділок в Утрехті, де, за повідомленнями ЗМІ, невідомий відкрив стрілянину в трамваї. Точна кількість постраждалих поки невідома.

Зараз на місце події прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції країни. Передбачуваний зловмисник втік з місця злочину. Крім того, повідомляється, що злочинців могло бути кілька.

Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини в Нідерландах у місті Утрехт загинула одна людина. Ще кілька людей отримали поранення. Постраждалі доставлені в лікарню.

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