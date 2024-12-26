Полиция Финляндии расследует роль иностранного судна в повреждении электрокабеля

В четверг финская полиция заявила, что расследует и проверяет, было ли иностранное судно причастно к повреждению подводного кабеля электропередач. Однако название корабля не разглашается.

Агентство отмечает, что страны Балтийского моря находятся в состоянии повышенной готовности к возможным актам саботажа после серии отключений электрокабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов с 2022 года.

По словам оператора Fingrid, соединительная линия Estlink 2 мощностью 658 мегаватт (МВт) остается отключенной после отключения, которое началось в полдень по местному времени в среду. В настоящее время в эксплуатации остается только линия Estlink 1 мощностью 358 МВт между двумя странами.

"Полиция в сотрудничестве с Пограничной службой и другими органами расследует цепочку событий инцидента", - говорится в заявлении финской полиции.