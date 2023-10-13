Полиция Днепропетровской области получила нового начальника

Сегодня, 13 октября, представлял полиции Днепропетровской области нового руководителя председатель НПУ Иван Выговский.

Александр Ганжа до этого назначения занимал должность начальника ГУНП в Ровенской области.

В полиции отметили, что новый руководитель имеет большой опыт работы в руководящих должностях в Харьковской, Одесской и Ровенской областях.

Ганжа озвучил приоритеты в работе

"Отдельное внимание требую уделить противодействию незаконному обороту оружия и наркотических веществ, - отметил он.

Также Ганжа указал на важность продолжать слаженную работу, взаимодействовать со всеми подразделениями сил безопасности и обороны, правоохранителями.

"Днепр - мощный промышленный регион, и мы должны сделать максимум, чтобы жители могли чувствовать себя в безопасности", - заявил новоназначенный руководитель НП области

Что известно о новом главном полицейском Днепропетровской области

Полковник полиции Александр Ганжа - уроженец Ровенской области. Получил высшее образование в Харьковском национальном университете внутренних дел, который закончил в 2002 году. Начал работу в правоохранительных органов в том же году - в Харькове, где от должности участкового инспектора тогда еще милиции продвигался дальше по карьерной лестнице.

Позже Ганжа возглавлял полицию в родном регионе (Ровенская область), а также в Одесской области, где был начальником криминальной полиции.