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Полиция Днепропетровской области получила нового начальника

Фото: Александр Ганжа, начальник Нацполиции Днепропетровской области (dp.npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Новым начальником Национальной полиции Днепропетровской области назначен полковник полиции Александр Ганжа. Его уже представили личному составу правоохранителей в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Сегодня, 13 октября, представлял полиции Днепропетровской области нового руководителя председатель НПУ Иван Выговский.

Александр Ганжа до этого назначения занимал должность начальника ГУНП в Ровенской области.

В полиции отметили, что новый руководитель имеет большой опыт работы в руководящих должностях в Харьковской, Одесской и Ровенской областях.

Ганжа озвучил приоритеты в работе

"Отдельное внимание требую уделить противодействию незаконному обороту оружия и наркотических веществ, - отметил он.

Также Ганжа указал на важность продолжать слаженную работу, взаимодействовать со всеми подразделениями сил безопасности и обороны, правоохранителями.

"Днепр - мощный промышленный регион, и мы должны сделать максимум, чтобы жители могли чувствовать себя в безопасности", - заявил новоназначенный руководитель НП области

 

Что известно о новом главном полицейском Днепропетровской области

Полковник полиции Александр Ганжа - уроженец Ровенской области. Получил высшее образование в Харьковском национальном университете внутренних дел, который закончил в 2002 году. Начал работу в правоохранительных органов в том же году - в Харькове, где от должности участкового инспектора тогда еще милиции продвигался дальше по карьерной лестнице.

Позже Ганжа возглавлял полицию в родном регионе (Ровенская область), а также в Одесской области, где был начальником криминальной полиции. 

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Днепропетровская областьнациональная полиция