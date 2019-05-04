ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція Британії не буде розслідувати витік інформації з Ради нацбезпеки

Новини » Політика    04.05.2019 - 17:24
Поліція Британії не буде розслідувати витік інформації з Ради нацбезпеки
Фото: Гевін Вільямсон (twitter.com/IainDale)

Вільямсон заперечує свою відповідальність за витік

Поліція Британії не буде відкривати справу проти міністра оборони Гевіна Вільямсона через витік інформації. Про це повідомляє BBC.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей звільнила міністра оборони Гевіна Вільямсона за несанкціонований витік інформації із засідання Ради безпеки країни. Однак, у британській поліції повідомили, що витік інформації не становив кримінального злочину. Також Вільямсон заперечує свою відповідальність за витік.

Зазначимо, міністра звільнили після засідання Ради безпеки, на якому обговорювали дозвіл китайському технологічному концерну Huawei брати участь у розвитку мережі мобільного зв'язку 5G в Британії.

Нагадаємо, Вільямсона звільнили 1 квітня 2019 року. Представник Терези Мей заявив, що вона "втратила впевненість у його здатності виконувати обов'язки міністра оборони та члена її кабінету.

РБК-Україна повідомляло, ЦРУ заявив, що Huawei спонсорується китайськими спецслужбами. За інформацією ЦРУ, китайському гігантові Huawei надає фінансування розвідка і армія КНР, а також Комісія з нацбезпеки Китаю.

Партія Мей на місцевих виборах в Британії втратила 1355 депутатів Британський лорд отримав винагороду за зняття санкцій з компаній Дерипаски
Новини України Великобританияутечка данных
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся