У поліції розповіли подробиці стрілянини в центрі Києва

Правоохоронці розповіли подробиці стрілянини в центрі в Києва, під час якої загинула дитина. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

О 17:15 в Києві введена спеціальна поліцейська операція для пошуку зловмисника, який стріляв у автомобіль Range Rover. Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської: зловмисник пострілом з невідомої зброї поранив хлопчика, який перебував в салоні машини. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла в машині "швидкої" по дорозі в лікарню.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи, які спілкуються зі свідками і оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеоспостереження.

Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочато за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в неділю, 1 грудня, невідомі відкрили вогонь по автомобілю Range Rover.