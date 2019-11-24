У поліції розповіли подробиці ДТП за участю Кулеби

У поліції розповіли подробиці аварії з участю дитячого омбудсмена Миколи Кулеби під Києвом. Про це повідомляє пресс-служба поліції Київської області.

Правоохоронці повідомили, що сьогодні, 23 листопада близько 14:00, на автодорозі Київ-Одеса, поблизу села Чабани в результаті зіткнення мікроавтобуса та легковика постраждали чотири людини.

Обидва водія транспортних засобів, а також 19-річний та 10-річний пасажири Toyota отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені в медустанови. Дитина знаходиться в реанімаційному відділенні.

Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Відкрито кримінальне виробництво за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Додамо, заступник голови Міністрества внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив в Facebook, що житель села Гатне, керуючи мікроавтобусом Volkswagen на перехресті автодороги допустив зіткнення з автомобілем Toyota. За інформацією Геращенка, водії обох транспортних засобів, а також двоє пасажирів Toyota отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше керівник громадського руху "Живи" Оксамита Новачук повідомила, що Кулеба і один з його дітей перебувають у тяжкому стані. РБК-Україна підтвердили інформацію про ДТП.