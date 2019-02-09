ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В поліції прокоментували затримання активістів на Контрактовій площі

Новини » Надзвичайні події    09.02.2019 - 16:38
В поліції прокоментували затримання активістів на Контрактовій площі
Фото: затримання активістів (facebook.com/stas.kozluk)

Затримання сталося під час акції "Хто замовив Катю Гандзюк" на Контрактовій площі

В поліції прокоментували затримання активістів під час акції "Хто замовив Катю Гандзюк", яка відбувається сьогодні, 9 лютого, у Києві на Контрактовій площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Правоохоронці повідомили, що групу активістів було затримано для попередження провокацій.

"Молоді люди були із прикритими обличчями. Їх доставили в управління поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень", - заявили в поліції.

Зі слів працівників поліції, в затриманих виявили зеленку, ножі, газові балончики та пістолет.

 

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, у Києві на Контрактовій площі під час акції "Хто замовив Катю Гандзюк", яка проходила поруч зі з'їздом партії Юлії Тимошенко, працівники поліції затримали близько десяти активістів.

Раніше повідомлялось, що у Білій Церкві поліція затримала 7 осіб за хуліганство на мітингу Тимошенко. Під час виступу кандидата невідомі особи кинули дві димові шашки в людей, присутніх на зустрічі, поліція затримала сімох осіб, які перебували на площі, у п'ятьох із них вилучили 7 предметів, схожих на димові шашки.

У Києві на Будинку профспілок знову встановили вивіску KFC В Івано-Франківській обл. невідомий з ножем напав на поліцейського
Новини України КиївполицияКатерина ГандзюкЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся