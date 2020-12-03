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Без наслідків: поліція оцінила вплив карантину на злочинність в Києві

Автор: Олег Черниш, Владислав Красінський, Игорь Литвиненко

У Києві через карантинних обмежень не зафіксовано зростання злочинності. Навпаки, практично по всім категоріям криміногенна ситуація в столиці покращилася.

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Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, поліція оцінює рівень злочинності на основі чітких маркерів певних видів кримінальних і адміністративних порушень.

"Отже, ми не бачимо такого, щоб це все вплинуло на напругу в суспільстві. Можливо, все це напруга викидається в соцмережі і YouTube, але це не випливає в якісь конфлікти та драми", - сказав Крищенко.

Він додав, що також не зафіксовано зростання домашнього насильства. В цілому в Києві стало менше злочинності майже по всім категоріям: грабежів, розбійних нападів, незаконних заволодінь автотранспортом.

"Такі злочини, як тяжкі тілесні ушкодження та умисні вбивства зросли в кількісному вимірі на 2-3 випадку в порівнянні з минулим роком. Але це теж "плаваюча" статистика, вона не відображає якихось агресивних настроїв суспільства", - додав глава столичної поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві за 11 місяців зменшилася кількість злочинів із застосуванням зброї. З початку року в поліції зафіксували 64 таких злочинів.

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