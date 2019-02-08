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В поліції обіцяють збільшити кількість TruCAM з наступного тижня

Новини » Транспорт    08.02.2019 - 16:16
В поліції обіцяють збільшити кількість TruCAM з наступного тижня
Фото: пристрій TruCam (twitter.com/salajean)

Станом на сьогодні приладів працює 30 шт

В Україні з наступного тижня запрацюють ще 30 портативних пристроїв вимірювання швидкості TruCam, призначених для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції Херсонської області.

Як повідомляється, станом на сьогодні приладів працює 30 шт.

"Вже з наступного понеділка очікуйте ще 20 приладів і нові ділянки вимірювання! Отже, з понеділка 11 лютого будемо мати 50 приладів вимірювання швидкості на дорогах країни", - йдеться у повідомленні.

Нові місця вимірювання відображені на карті червоним, а ті, що вже були - синім.

 

Нагадаємо, 8 жовтня 2018 року на дорогах міжнародного та національного значення розпочали працювати у пілотному режимі портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam, призначені для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів.

Прилад TruCam містить в собі спеціальне шифрування даних, що унеможливлює втручання в дані, які були цим пристроєм створені.

Також патрульна поліція України оприлюднила список трас, на яких з 8 жовтня розпочнеться контроль швидкісного режиму з застосуванням радар TruCam. 

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