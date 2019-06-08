Поліцейському, який збив дитину в Конотопі, оголошено про підозру

У Конотопі оголосили підозру поліцейському, який був за кермом поліцейського автомобіля, що збив у п’ятницю, 7 червня, 10-річного хлопчика на пішохідному переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Поліції Сумської області у Facebook.

Водія затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Водію-поліцейському, який скоїв наїзд на дитину, оголошено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинило тяжкі наслідки - ч. 2 ст. 286 КК України. В порядку ст. 208 КПК України він затриманий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у місті Конотоп (Сумська область) увечері 7 червня 2019 року поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході 10-річну дитину. Водій пройшов освідування, яке визначило, що він був тверезим.

Водночас мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що автомобіль, який збив хлопчика у центрі Конотопа, числиться за начальником поліції міста та їхав на великій швидкості.

Згодом у поліції повідомили, що за наказом керівника поліції Сумщини, на період проведення службової перевірки начальник Конотопського відділення поліції відсторонений від виконання службових обовʼязків.