Поліцейські почали випробування електромобілів Ford

У США поліція почала випробування електромобілів Ford Mustang Mach-E. В ході випробувань будуть визначені граничний запас ходу і інші експлуатаційні дані, щоб вирішити, чи можуть електрокари нести повноцінну службу в поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ford .

Ford поступово прокладає шлях для електрифікації поліцейського автопарку в США. Компанія передала кілька нових електромобілів Ford Mustang Mach-E в поліцію штату Мічиган, яка піддасть їх широкій програмі тестів.

Цикл випробувань включає регулярні прискорення, гальмування, оцінку ергономіки в денний і нічний час, а також визначення граничного запасу ходу на одному заряді батареї в різних режимах експлуатації.

Після закінчення випробувань вся ця інформація об'єднається в єдиний звіт, який можуть використовувати поліцейські управління інших штатів. Але головна мета таких випробувань - вибір кращого електромобіля для поліції Мічигану після вивчення всіх електричних конкурентів.

Передбачується, що в найближче десятиліття поліція Мічигану повністю пересяде на електромобілі.

Компанія Ford не розкривала технічних подробиць специфікації кросовера Mustang Mach-E в "поліцейському" виконанні, але заявляла, що їх новий електромобіль може витримувати жорсткі умови експлуатації в якості поліцейської машини.

Судячи з елементів екстер'єру моделі, спецтранспорт базується на версії Mach-E GT з двома електромоторами. Повнопривідний електричний кросовер розвиває 480 к.с. і 860 Нм, що дозволяє "Мустангу" розганятися з місця до 100 км/год за 3,8 секунди. Орієнтовний запас ходу цієї версії перевищує 400 км.