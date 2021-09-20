Поліцейські почали випробування електромобілів Ford
У США поліція почала випробування електромобілів Ford Mustang Mach-E. В ході випробувань будуть визначені граничний запас ходу і інші експлуатаційні дані, щоб вирішити, чи можуть електрокари нести повноцінну службу в поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ford.
Ford поступово прокладає шлях для електрифікації поліцейського автопарку в США. Компанія передала кілька нових електромобілів Ford Mustang Mach-E в поліцію штату Мічиган, яка піддасть їх широкій програмі тестів.
Цикл випробувань включає регулярні прискорення, гальмування, оцінку ергономіки в денний і нічний час, а також визначення граничного запасу ходу на одному заряді батареї в різних режимах експлуатації.
Після закінчення випробувань вся ця інформація об'єднається в єдиний звіт, який можуть використовувати поліцейські управління інших штатів. Але головна мета таких випробувань - вибір кращого електромобіля для поліції Мічигану після вивчення всіх електричних конкурентів.
Передбачується, що в найближче десятиліття поліція Мічигану повністю пересяде на електромобілі.
Компанія Ford не розкривала технічних подробиць специфікації кросовера Mustang Mach-E в "поліцейському" виконанні, але заявляла, що їх новий електромобіль може витримувати жорсткі умови експлуатації в якості поліцейської машини.
Судячи з елементів екстер'єру моделі, спецтранспорт базується на версії Mach-E GT з двома електромоторами. Повнопривідний електричний кросовер розвиває 480 к.с. і 860 Нм, що дозволяє "Мустангу" розганятися з місця до 100 км/год за 3,8 секунди. Орієнтовний запас ходу цієї версії перевищує 400 км.
Нагадаємо, МВС України планує закупити електромобілі для Патрульної поліції. У якості кандидата розглядаються електрокари Hyundai Kona.
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