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Полицейские показали обломки воздушных целей, найденных в Киеве после атаки (фото)

Фото: полицейские показали обломки воздушных целей, найденных в Киеве после атаки (t.me/kyivpatrol)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве стражи порядка зафиксировали последствия ночной атаки россиян. Они показали фото обломков воздушных целей, сбитых нашими бойцами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"Сегодня враг предпринял очередную неудачную попытку коварно обстрелять столицу. Ночью и утром патрульные получали многочисленные сообщения о падении обломков. Прибывшие инспекторы обеспечивали охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что опубликованные фотографии - это наглядный пример того, почему всем крайне рискованно пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Фото: полицейские показали обломки воздушных целей, найденных в Киеве после атаки (t.me/kyivpatrol)

Ночная атака России

Напомним, что в ночь на 4 мая Россия выпустила по Украине 24 дрона-камикадзе "Шахед". Из них силам ПВО удалось сбить 18.

Отметим, что в Киеве и области во время воздушной тревоги раздались взрывы, сработало ПВО. По предварительным данным КГВА, в районе столицы были сбиты все цели - дроны и, вероятно, ракеты баллистического типа. Однако касательно баллистики в Воздушных силах ВСУ пока не подтверждают информацию, а призывают дождаться выводов экспертиз.

Добавим, что около 10 обломков сбитых вражеских целей упали в Шевченковском, Печерском и Подольском районах столицы.

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