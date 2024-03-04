Полицейские эвакуировали трех человек с крайних улиц Красногоровки (видео)

Эвакуационная группа полиции "Белый ангел" эвакуировала трех человек с крайних улиц Красногоровки Донецкой области, где ведутся бои.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.
"Чтобы выбраться из ада, жителям пришлось километр идти пешком, ведь даже на бронированном авто доехать до них полицейские уже не могли", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "Белые Ангелы" подъехали максимально близко и двинулись навстречу, чтобы помочь людям донести вещи. Всех троих человек сопровождали в машину и отвезли в безопасное место.
Напомним, 23 октября 2023 года на заседании Координационного штаба по обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.
Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации .
Также недавно сообщалось, что в начале года принудительная эвакуация детей была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области. 26 февраля оттуда удалось вывезти всех детей .
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