Полицейские эвакуировали трех человек с крайних улиц Красногоровки (видео)

"Чтобы выбраться из ада, жителям пришлось километр идти пешком, ведь даже на бронированном авто доехать до них полицейские уже не могли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Белые Ангелы" подъехали максимально близко и двинулись навстречу, чтобы помочь людям донести вещи. Всех троих человек сопровождали в машину и отвезли в безопасное место.

Эвакуация из Донецкой области

Напомним, 23 октября 2023 года на заседании Координационного штаба по обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации .

Также недавно сообщалось, что в начале года принудительная эвакуация детей была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области. 26 февраля оттуда удалось вывезти всех детей .