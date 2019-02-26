Політолог відзначив роль Ляшко у вирішенні тарифної проблеми

Ляшко намагається тиснути на Кабмін в тарифному питанні, вважає Карасьов

Многие кандидаты в президенты используют парламентскую трибуну ради своих предвыборных целей, однако далеко не все нацелены на конкретный результат. Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев, комментируя тарифный вопрос, инициированный лидером Радикальной партии Украины Олегом Ляшко.

"Важно, каким будет конкретный результат. Мы имеем хороший пример, касающийся скандальной истории с высокими ценами на газ. Уже в этот четверг в парламенте будет слушаться вопрос о так называемых "завышенных платежках", - сказал эксперт.

По его словам, с одной стороны, мы видим давление на правительство со стороны Олега Ляшко. С другой стороны, налицо позиция правительства, которое уже пошло на попятную, так как Гройсману достаточно сложно парировать факт неспособности людей платить по "космическим" коммунальным счетам.

"И совершенно логично, что премьер Гройсман был вынужден дать поручения правительству, что-то решать с этим вопросом, констатировал факт того, что облгазы "зажрались" на местах и следует проводить более осмысленную ценовую политику, которая бы сняла эту непосильную ношу газовых цен и коммунальных тарифов с избирателей", - подчеркнул Карасев.

Он отметил также, что есть еще один вариант решения "проблемы завышенных коммунальных расценок", на котором настаивает Ляшко.

"В марте 2019 года истекает срок трудового контракта главы "Нафтогаза" Коболева с правительством. Так может быть стоит поменять руководство компании, о чем, кстати, уже задумался и премьер. Так, что вопросы нужно решать несмотря на выборы. Хотя я должен сказать, что именно выборы, как правило, содействуют эффективности решения проблем людей", - подчеркнул Карасев.

Как известно, 25 февраля, в ходе согласительного совета парламента, Ляшко потребовал от правительства не позднее 27 февраля обязать руководство "Нефтегаза" вернуть незаконно полученную премию в размере 1 миллиарда 395 миллионов гривен в бюджет, и не продлевать трудовой договор с Андреем Коболевым.

"Власть утверждает, что тарифы обоснованы. А я говорю, что сегодняшняя цена на газ – это цена коррупции чиновников "Нафтогаза", отсутствия инвестиций в энергомодернизацию и добычу собственного газа, угля, торфа. Рост задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на 25 миллиардов гривен с ноября свидетельствует, что система субсидий не работает и людям нечем платить, в тоже время "газовые чиновники" выписывают себе миллионные премии", - заявил Ляшко.