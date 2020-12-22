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Політолог пояснив можливі сценарії на виборах в Харкові після смерті Кернеса

Автор: Владислав Красінський, Игорь Литвиненко

Після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса в обласному центрі у наступному році, швидше за все, будуть призначені повторні вибори. При цьому політолог Володимир Фесенко не виключає того, що місто може залишатися без мера кілька років.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Без Кернеса. Хто може взяти Харків під контроль".

"Швидше за все, в Харкові будуть повторні вибори мера в наступному році. Хоча теоретично можливий сценарій "зависання", як це було в Луцьку, коли вибори не відбудуться, і містом буде правити секретар і більшість міськради", - розповів Фесенко.

Відзначимо, в лютому 2017 року після смерті міського голови Луцька Миколи Романюка Верховна рада так і не змогла призначити дострокові вибори. У підсумку до цієї осені містом керував секретар, якого призначає міськрада. Їх в Луцьку було двоє за майже чотири роки.

Нагадаємо, 17 грудня в німецькій клініці помер Геннадій Кернес. Він проходив там лікування від коронавірусу з вересня. Його стан поліпшувався, проте в грудні різко погіршився - відмовили обидві нирки.

Восени на місцевих виборах Кернес здобув перемогу в першому турі. 9 грудня Кернеса оголосили мером без прийняття присяги.

Як повідомляло РБК-Україна, після смерті Кернеса функції мера виконуватиме секретар Харкова Ігор Терехов.

Прогноз погоди
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Новини України ХарківГенадій КернесХарківвыборы мэра