Политики должны поддержать достройку Хмельницкой АЭС, учитывая настроения общества, - эксперт

"Граждане полагаются на атомную энергетику, потому что она уже доказала свою устойчивость в кризисных условиях. Это прямой и понятный сигнал для депутатов: они должны ответственно отработать общественные ожидания и воплотить их в политических решениях. Если этого не произойдет, политиков ждет политическая ответственность", - отметил Олещук.

Эксперт подчеркнул, что нежелание поддержать достройку атомных блоков может вызвать серьезные вопросы к мотивации депутатов, в частности относительно их возможных связей с силами, заинтересованными в ослаблении энергетической независимости Украины.

"Непринятие таких важных решений может стать причиной подрыва доверия к политикам. У общества возникнет вопрос: почему эти депутаты действуют вопреки интересам граждан? В таком случае на следующих выборах политики просто не получат поддержки избирателей", - подчеркнул политолог.

Учитывая высокую поддержку граждан и стратегическую важность вопроса для энергетической независимости Украины, Петр Олещук выразил уверенность, что парламент примет это решение в ближайшее время.

Напомним, на следующей неделе Верховная Рада будет голосовать законопроект о достройке блоков Хмельницкой АЭС.