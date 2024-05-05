Из политики в ряды ВСУ. Где сейчас Олег Ляшко

При подготовке использовались: Facebook-страница Олега Ляшко, информация портала "Чесно", Wikipedia.

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Политическая карьера "радикального нардепа"

Олег Валерьевич Ляшко – лидер "Радикальной партии", был депутатом в Раде V-VIII созывов. Пришел в политику из сферы журналистики. Работал сначала корреспондентом, а затем редактором ряда печатных изданий.

В 2006 Ляшко прошел в Верховную раду V созыва от Блока Юлии Тимошенко. В следующем году его переизбрали в парламент VI созыва снова от БЮТ.

Фото: Олег Ляшко с Юлией Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Раде занимал должность заместителя председателя комитета по бюджету. В 2010 году нардеп был исключен из фракции БЮТ за сотрудничество с Партией регионов.

В 2011 году возглавил Украинскую радикально-демократическую партию, изменившую название на "Радикальная партия Олега Ляшко". Основными задачами политсилы декларировали проведение радикальных реформ, направленных на развитие экономики Украины, возрождение промышленности и сельского хозяйства.

Олег Ляшко дважды баллотировался в президенты Украины. В 2014-м как единый кандидат Радикальной партии получил 8,32% голосов, заняв третье место. В 2019 году набрал 5% голосов.

Участвовал в довыборах в ВР IX созыва в 2020-м по мажоритарному округу 208 в Черниговской области, но не смог получить необходимое количество голосов.

Скандалы с участием политика

За время своей работы в парламенте Олег Ляшко завоевал репутацию одиозного политика. Он неоднократно устраивал громкие "перформансы": целовал корову на митинге возле Кабмина, ел землю в зале парламента, сыграл роль бэтмена с вилами в музыкальном клипе.

Ляшко известен скандалами и драками с нардепами в Раде. В 2016 году подрался с главой фракции "Оппозиционный блок" Юрием Бойко. Ляшко обвинил фракцию ОБ и лично Бойко в получении "консультаций из Москвы".

В октябре 2017 Ляшко проверяло НАБУ после того, как депутат задекларировал приобретение дома в Козине под Киевом и выигрыш в 571 тыс. гривен в национальной лотерее "Фаворит спорт". Антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по незаконному обогащению.

В ноябре 2019-го устроил драку с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом в зале аэропорта "Борисполь" из-за законодательной поправки последнего, позволявшей импорт электроэнергии из России.

Во время карантинных ограничений в 2020-м Олег Ляшко забаррикадировал строительными блоками ресторан "Велюр" Николая Тищенко из-за нарушения запрета на работу во время пандемии.

Где сейчас находится и чем занимается Олег Ляшко

После начала полномасштабного вторжения РФ Олег Ляшко на своей странице в Facebook сообщил, что мобилизовался в ряды Сил обороны. В октябре 2022 он опубликовал видео, где произносит присягу.

Затем в соцсети появились фото Ляшко с автоматом в Бахмуте.

В марте 2023 бывший глава МВД Арсен Аваков обнародовал фото с Олегом Ляшко в форме и сообщил, что Ляшко служит старшим солдатом на участке от Волчанска до Купянска.

Фото: Олег Ляшко на фронте (facebook.com/O.Liashko)

На фронте экс-нардеп снова попал в скандал. СМИ опубликовали анонимное обвинение военных в некомпетентности Ляшко как командира. На что он посоветовал всем критикам мобилизоваться, а также рассказал, что воюет в Лимане.



Скриншот facebook.com/O.Liashko

Из сообщений на странице Олега Ляшко можно узнать, что он младший сержант, командир 2 отделения взвода БПЛА РВП 63-й отдельной механизированной бригады.