Politico узнало, кто может возглавить армию США после генерала Милли

С 2019 года наиболее высокопоставленный пост в армии США занимает генерал Марк Милли. Однако осенью истечет срок действия его полномочий.

По данным источников Politico, возглавить американскую армию может начальник штаба Военно-воздушных сил США Чарльз Браун. Он может стать вторым в истории чернокожим председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Издание отмечает, что таким образом Джо Байден хочет заменить военное руководство, назначенное бывшим президентом Дональдом Трампом.

Ранее Белый дом также рассматривал на этот пост коменданта Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера. Однако репутация Брауна и его командный опыт в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке сделали его фаворитом на должность преемника Милли. По мнению Байдена, генерал поможет США сосредоточиться на подготовке к возможному конфликту с Китаем.

Чарльз Браун также служил в Европе, когда в 2014 году Россия оккупировала Крым. Он был директором операций по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США в Европе. В 2021 году Сенат назначил его командующим Военно-воздушными силами США.

Напомним, по данным Bloomberg, Пентагон пытается организовать встречу министра обороны Ллойда Остина с новым главой Минобороны Китая Ли Шанфу.

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