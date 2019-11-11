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Політичні прихильники міністра енергетики США "дістали" величезну газову угоду в Україні

Новини » Політика     11.11.2019 - 18:48
Політичні прихильники міністра енергетики США "дістали" величезну газову угоду в Україні
Фото: міністр енергетики США Рік Перрі (flickr.com/Gage Skidmore)

Одним з чотирьох імен був його давній політичний покровитель Майкл Блейзер

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з міністром енергетики США Ріком Перрі, його політичні прихильники "дістали" величезну газову угоду в Україні, а саме контракт на розвідку покладів нафти і газу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зазначається, що Україна уклала 50-річний контракт з людьми Перрі через місяць після того, як він побував на інавгурації Зеленського. Перрі вручив українському президенту список людей, яких він рекомендував в якості консультантів з питань енергетики.

Відзначимо, що одним з чотирьох імен був його давній політичний покровитель Майкл Блейзер.

Отриманими з внутрішньої документації українського уряду, за права бізнесмени запропонували Україні на мільйони доларів менше, ніж її конкурент.

Проте урядова комісія вибрала друзів Перрі і пояснила свій вибір тим, що у компанії Блейзера краще технічні і фінансові можливості.

Нагадаємо, Перрі в жовтні заявляв, що подає у відставку після початку процедури імпічменту президенту США Дональду Трампу. За словами журналістки Bloomberg Дженніфер Джейкобс, відставка не буде негайною, але міністр в жовтні вже передав лист президенту. Зазначимо, що США активно аналізують роль, яку Перрі зіграв у взаємовідносинах президента США з Україною, які зараз стали предметом розслідування щодо початку процедури імпічменту Трампа.

Раніше повідомлялося, що міністерство енергетики США відмовляється надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа.

РБК-Україна повідомляло, що міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що подає у відставку після початку процедури імпічменту Дональду Трампу. На своїй посаді Перрі залишиться до кінця року.

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