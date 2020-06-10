Політичні переслідування не мають нічого спільного із євроінтеграцією, - Порошенко

Політичні переслідування не мають нічого спільного з євроінтеграцією та європейськими цінностями.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер "Європейської солідарністі" Петро Порошенко під стінами ДБР, де відбувається акція проти політичних переслідувань.

"Те, що зараз робить влада, нічого спільного не має з європейськими цінностями, з нашим рухом у Європу, з нашими досягненнями, з безвізовим режимом, третю річницю якого ми будемо святкувати завтра. Бо Європейський союз - це є верховенство права. А переслідування опозиції, подвійне правосуддя – Володимире Олександровичу, чим це закінчується, ви можете перепитати у Януковича", - сказав Порошенко.

За його словами, за цей рік у ДБР ретельно вивчили кожну хвилину його перебування на посаді президента.

"Після того, як не було знайдено абсолютно нічого, вони пішли до подій 5, 7, 13, 15-річної давнини. Зараз я не виключаю, що вони уважно проаналізують події 1972, 73,74 років, коли я у Болградській середній школі №2 Одеської області отримував у першому другому третьому та інших класах похвальні листи як відмінник. А ну Порошенку завищували оцінки? І притягнути до відповідальності треба його першу вчительку", - додав іронічно Порошенко.

Втім, переконаний політик, правда й перемога буде на його боці.

"Наш рух в Європу, євроатлантичне співтовариство буде продовжено. Наша політична сила буде працювати на Україну. Так, як нашими зусиллями сьогодні було ухвалено рішення про виділення Україні чергового траншу 2 мільярда доларів. До речі, окремо заява була керівництва міжнародних фінансових організацій про блискучі реформи, які були проведені протягом останніх п’яти років, які зробили міцною банківську систему, укріпили економіку. Яку зараз руйнує нова недосвідчена, зелена влада нових облич", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента Петра Порошенка для допиту у якості свідка. Допит має відбутися об 11:00 10 червня у приміщенні ДБР.

Своєю чергою, адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що рішення Печерського суду про примусовий привід до ДБР незаконне, бо судове засідання відбулося без його клієнта.