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"Полесье" уверенно одолело "Карпаты" и закрепилось в топ-3 УПЛ

Фото: Соперники играли под аккомпанемент львовского дождя (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" на выезде обыграло львовские "Карпаты" в 8-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Карпаты" – "Полесье" – 1:3

Голы: Мирошниченко, 19 – Крушинский, 18, Гуцуляк, 45+1, Назаренко, 70

 

 

В дебюте встречи обе команды решили не отсиживаться в обороне. Добавил зрелищности противостоянию и осенний ливень в городе Льва. Как следствие, команды успели обменяться голами еще до экватора первой половины.

Открыли счет гости. На 18-й минуте Крушинский головой замкнул навес Гуцуляка с правого фланга. Ответ "Карпат" был мгновенным – Мирошниченко в следующей атаке "львов" из пределов штрафной попал в дальний нижний угол ворот житомирян.

"Полесские волки" могли быстро восстановить преимущество, но Гуцуляк с лета пробил мимо ворот. Луифер с нескольких метров попал в голкипера. Повезло "Полесью" перед перерывом, когда тот же Гуцуляк после передачи Крушинского на дальней штанге переправил мяч в сетку.

На старте второго тайма новый момент упустили "Карпаты". Это Игор после флангового навеса головой пробил в перекладину. Однако должного развития активный старт от львовян не получил. Постепенно эпицентр событий сместился в центр поля.

"Полесье" вскоре перешло к позиционным атакам. После нескольких подходов к воротам Кемкина результативным стал выпад житомирян на 70-й минуте. Сольный номер исполнил Назаренко, который с левого фланга ворвался в штрафную и точно пробил в дальнюю девятку.

В финальные минуты "Карпаты" могли сократить отставание в счете. Однако, Альваресу не хватило точности. "Полесские волки" удержали победу и, по крайней мере, временно обошли киевское "Динамо" в турнирной таблице. В данный момент "Полесье" идет на 2-й строчке, имея в активе 17 очков. "Карпаты" остались на 10-й позиции (8 пунктов).

К слову, ранее "Александрия" минимально одолела "Кривбасс" и сохранила лидерство в УПЛ.

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