"Полесье" и "Заря" ничьей в матче с удалением завершили тур УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Полесье" – "Заря" – 1:1

Голы: Сарапий, 83 – Будковский, 65

Удаление: Вантух (С), 72

Хозяева могли открыть счет уже на 5-й минуте. Но Гуцуляк после скидки Пайшао слета пробил над воротами. "Полесье" и в дальнейшем атаковало острее, хотя о тотальном преимуществе подопечных Имада Ашура говорить нельзя.

Тем не менее, неплохие шансы у житомирцев имели Сарапий, Пайшао, Назаренко и опять же Гуцуляк. Прекрасно в этих моментах действовал вратарь "Зари" Сапутин.

Гости первый по-настоящему острый момент создали уже под занавес тайма. С неплохой позиции выстрелил Яцик, однако в ворота не попал.

Сразу после перерыва преимущество хозяев стало ощутимее. Но более острые моменты уже создавала "Заря". Сначала Горбач после прострела Яцика бил, казалось, на верного. Хозяев спас Волынец, каким-то чудом среагировав на удар.

А затем гости открыли счет, воспользовавшись ошибкой Макуаны. Конголезец потерял мяч возле собственной штрафной. Жуниньо быстренько отпасовал на Слесаря, тот покатил на Будковского, а капитан луганчан не пожалел свою бывшую команду.

После пропущенного гола давление "Полесья" удвоилось. Но, кто знает, как бы все завершилось, не подведи свою команду Вантух. Совершенно не в критической ситуации он заработал вторую желтую карточку, оставив "Зарю" в меньшинстве. Произошло это на 72-й минуте, то есть у "Полесья" было примерно 20 минут для того, чтобы реализовать большинство.

Хватило 12-ти. Хозяева разыграли угловой, Мустафаев подал на ближнюю штангу, Тейлор головой сбросил на Сарапия, а тот уже буквально занес мяч в ворота. "Полесье" пошло вперед, чтобы вырвать победу. Однако гости уже роковых ошибок не совершали. Результат – закономерная ничья.

Житомирский клуб, набрав 23 очка, вернул себе четвертую строчку в турнирной таблице. "Заря", имея 16 пунктов, идет десятой.