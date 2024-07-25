"Полесье" проиграло дебютный матч Лиги конференций

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

"Олимпия" – "Полесье" – 2:0

Голы: Флоруц, 56, Пинту, 90+2

"Полесские волки" удивили уверенным дебютом встречи. Подопечные Имада Ашура в стартовые четверть часа провели серию позиционных атак. Правда, до реальной остроты житомиряне дела так и не довели.

Постепенно "драконы" выровняли игру. Впоследствии хозяева поля вообще перехватили инициативу. А на 26-й минуте вполне могли открыть счет благодаря стандарту. Это Флоруц со штрафного закрутил мяч под перекладину, но Волынец парировал удар. Впрочем, забить до перерыва "Олимпии" не удалось.

Но активность на старте второй половины позволили хозяевам открыть счет. "Драконы" разыграли быструю атаку - Коич из центра поля отдал на Флоруца, а тот диагональным ударом поразил дальний угол. Волынец спасти "Полесье" не сумел.

"Олимпия" продолжила контролировать ход событий после забитого мяча. Словенский гранд мог развивать преимущество. В частности, Мотика не смог переиграть вратаря "полесских волков" еще одним выстрелом в дальний угол, а Балтум на добивании не попал в створ. Но в добавленное арбитром время "драконы" таки достигли своего – Пинту принял передачу Ласицкаса в штрафной и хладнокровно пробил в угол.

Итак, "Полесье" проиграло премьерный матч в еврокубках. Впрочем, представитель Украины сохранил шансы на общий успех. Ответный матч состоится 1 августа в польском Гливице.