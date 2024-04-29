"Полесье" победой над "Ворсклой" закрыло тур УПЛ

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Полесье" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Назаренко, 80

В дебюте встречи команды обменялись упущенными возможностями забить. Сначала полтавчанин Кане пробил головой из центра штрафной после навеса Пердуты – Кудрик среагировал. А потом житомирянин Таллес с отскока пробил в руки Исенко.

Под занавес первой половины "Полесье" создало еще один голевой момент. Это Фортюне в падении в пределах штрафной зоны пробил из-под Павлюка. Мяч, однако, задел защитника и обогнул дальний угол ворот.

После перерыва сначала интереснее выглядела "Ворскла". Вот Нестеренко в касание пробил выше ворот после передачи партнера. Затем Кане получил пас от Сиссоко и нанес удар с нескольких метров, но голкипер успел среагировать. В ответ "полесские волки" не реализовали свои два момента – Назаренко головой не смог попасть под штангу, а Мустафаев со штрафного немного не докрутил в створ ворот.

Однако именно этот дуэт организовал победный гол "Полесья". На 80-й минуте Мустафаев отобрал мяч у Нестеренко и отдал в центр штрафной, откуда Назаренко пробил в уже незащищенные ворота полтавчан – 1:0 в итоге.

Благодаря победе команда Сергея Шищенко закрепилась на 6-й строчке турнирной таблицы УПЛ. Житомиряне набрали 42 очка и на десяток пунктов опережают идущий седьмым черкасский ЛНЗ. Тем временем "Ворскла" осталась на 8-й позиции (30 очков).