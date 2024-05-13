"Полесье" неожиданно переиграло "Кривбасс": матч УПЛ растянулся на два дня

Украина, Премьер-лига, 28-й тур

"Кривбасс" – "Полесье" – 0:1

Гол: Танковский, 25

Матч стал проблемным еще до стартового свистка. Ракетная опасность над Днепропетровской области сдвинула начало встречи на час с лихвой. Впрочем, в воскресенье на поле команды провели всего 37 минут.

Подопечные Юрия Вернидуба владели инициативой, но создать действительно реальный момент забить за это время не успели. В свою очередь житомиряне реализовали фактически первую возможность у ворот криворожцев. На 25-й минуте Танковский отреагировал на отскок после удара Фортюне и издали уложил под левую штангу.

После объявления воздушной тревоги "Кривбасс" и "Полесье" эвакуировались в укрытие. Поскольку опасность не прошла и час спустя, команды и официальные лица договорились продолжить в понедельник. Но взлет МиГа отложил продолжение поединка и на следующий день.

В конце концов, матч продолжился в 14:00 вместо запланированних ранее 13-ти часов. Криворожцы принялись атаковать с возобновлением поединка, но и "полесские волки" не отсиживались в обороне. На старте второго тайма соперники обменялись моментами – Фортюне не смог переиграть Маханькова после передачи Назаренко, а Кузык с лета пробил мимо ворот.

Вскоре Назаренко проверил бдительность голкипера выстрелом после вторжения в штрафную. Кузык же решился на удар с дистанции – выше ворот. А потом в ход событий вмешалась воздушная тревога. Вынужденная пауза сыграла злую шутку с "Кривбассом". Зато "Полесье" в финальные минуты едва не удвоило преимущество усилиями Луифера, который сначала пробил в кипера, а затем попал в штангу головой.

Победа вернула житомирян в борьбу за топ-4. "Полесье" набрало 46 пунктов и делит пятое-шестое место с львовским "Рухом". В свою очередь "Днепр-1" имеет в активе 48 очков. Тем временем "Кривбасс" остался третьим (54 балла).