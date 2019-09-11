Поліпропілен та фітинги: як вони поєднуються

Корисною деталлю будь-комунікаційної системи виступає фітинги для труб. Ще кілька років тому про них можна було тільки мріяти. На даний момент поліпропіленові фітинги стали невід'ємними компонентами не тільки домашнього, але і промислового трубопроводу. Це стало можливим за рахунок особливостей матеріалу, які ми спробуємо вивчити в нашій статті.

Що таке поліпропілен

Матеріал являє собою безбарвний термопластичний неполярний синтетичний полімер, який включено в групу поліолефінів.

У промисловій сфері його отримують методом полімеризації при низькому і середньому тиску в масі або розчині.

Відділення матеріалу проходить на центрифузі, після чого його омивають спиртом від залишків каталізатора. Потім його:

· висушують;

· змішують з барвником;

· гранулюють.

Випускають поліпропілен у вигляді гранул, діаметр яких 2-5 мм

Властивості матеріалу

Труби та фітинги до них виробляються із статичного сополімеру пропілену. Матеріал забезпечує конструкцій відмінні властивості, що дозволяє використовувати їх в самих агресивних сферах.

Властивості поліпропілену:

· стійкість до високих температур, обумовленим кліматичними умовами;

· прояв високого рівня стійкості до сполук органічного та неорганічного типу;

· тривале зберігання первісної форми, гнучкості і хімічних якостей;

· відсутність потреби ізолювання від високої температури;

· невелика маса;

· легке транспортування;

· стійкість до корозії, іржавіння, гниття;

· незначна величина тертя

Завдяки переліченим якостям, поліпропіленові фітинги, представлені на сайті https://sisoshop.com.ua/polipropilenovye-fitingi/, дуже міцні, витримують високий тиск і великі температурні коливання. Матеріал дозволив використовувати конструкції протягом півстоліття при виконанні умов експлуатації.

Коротко про експлуатації

Поліпропіленові фітинги можуть бути встановлені на трубопроводах, які відповідають за подачу холодної і гарячої води. За умови грамотного підходу до монтажу, експлуатації, такі вироби можуть прослужити більше 50 років. Якщо вони встановлені на системі гарячого водопостачання, термін скорочується в два рази — 25 років.

При подвергании їх короткочасного впливу температури, одно 100С, властивості матеріалу будуть такими ж, як раніше. При постійному впливі термін служби установки знизитися в кілька разів.

Рекомендовано уникати прямого контакту поліпропілену з виробами, які мають у своєму складі мідь. Це негативно відіб'ється на якостях матеріалу на ділянці контакту.

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