Поліпропілен та фітинги: як вони поєднуються

Корисною деталлю будь-комунікаційної системи виступає фітинги для труб. Ще кілька років тому про них можна було тільки мріяти. На даний момент поліпропіленові фітинги стали невід'ємними компонентами не тільки домашнього, але і промислового трубопроводу. Це стало можливим за рахунок особливостей матеріалу, які ми спробуємо вивчити в нашій статті.
Що таке поліпропілен
Матеріал являє собою безбарвний термопластичний неполярний синтетичний полімер, який включено в групу поліолефінів.
У промисловій сфері його отримують методом полімеризації при низькому і середньому тиску в масі або розчині.
Відділення матеріалу проходить на центрифузі, після чого його омивають спиртом від залишків каталізатора. Потім його:
· висушують;
· змішують з барвником;
· гранулюють.
Випускають поліпропілен у вигляді гранул, діаметр яких 2-5 мм
Властивості матеріалу
Труби та фітинги до них виробляються із статичного сополімеру пропілену. Матеріал забезпечує конструкцій відмінні властивості, що дозволяє використовувати їх в самих агресивних сферах.
Властивості поліпропілену:
· стійкість до високих температур, обумовленим кліматичними умовами;
· прояв високого рівня стійкості до сполук органічного та неорганічного типу;
· тривале зберігання первісної форми, гнучкості і хімічних якостей;
· відсутність потреби ізолювання від високої температури;
· невелика маса;
· легке транспортування;
· стійкість до корозії, іржавіння, гниття;
· незначна величина тертя
Завдяки переліченим якостям, поліпропіленові фітинги, представлені на сайті https://sisoshop.com.ua/polipropilenovye-fitingi/, дуже міцні, витримують високий тиск і великі температурні коливання. Матеріал дозволив використовувати конструкції протягом півстоліття при виконанні умов експлуатації.
Коротко про експлуатації
Поліпропіленові фітинги можуть бути встановлені на трубопроводах, які відповідають за подачу холодної і гарячої води. За умови грамотного підходу до монтажу, експлуатації, такі вироби можуть прослужити більше 50 років. Якщо вони встановлені на системі гарячого водопостачання, термін скорочується в два рази — 25 років.
При подвергании їх короткочасного впливу температури, одно 100С, властивості матеріалу будуть такими ж, як раніше. При постійному впливі термін служби установки знизитися в кілька разів.
Рекомендовано уникати прямого контакту поліпропілену з виробами, які мають у своєму складі мідь. Це негативно відіб'ється на якостях матеріалу на ділянці контакту.
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