На полігоні в РФ міг вибухнути ядерний реактор, - експерт

Ілюстративне фото (mchs.gov.ru)

Продукти розпаду барію та стронцію свідчать про вибух реактора

Норвезький експерт з ядерної безпеки Нільс Бемер заявив, що на полігоні під Северодвінську стався вибух ядерного реактора, а не ракети. Про це повідомляє The Barents Observer.

Згідно з дослідженнями Росгідромет, в результаті вибуху стався викид ізотопів барію, стронцію, лантану і дочірніх нуклідів. На думку Бемера, ця інформація підтверджує факт того, що стався саме вибух ядерного реактора.

«Присутність продуктів розпаду, таких як барій і стронцій, відбувається через ядерної ланцюгової реакції. Це доказ того, що вибухнув ядерний реактор. Якщо б це був радіоізотопний термоелектричний генератор (РІТЕГ), жоден із цих ізотопів не був би виявлений», - говорить Бемер.

Раніше повідомлялося, що в Росії підтвердили, що після вибуху поблизу Северодвинск ненадовго підвищився радіоактивний фон. Причиною цього називалося проходження хмари радіоактивних інертних газів.

Також РБК-Україна повідомляло, що 8 серпня під Северодвінську сталося два вибухи. Другий вибух міг статися через дві години після першого, і є імовірним джерелом сплеску радіації.