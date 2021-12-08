На полігоні в Німеччині через ДТП з танком загинули двоє військових
На військовому полігоні біля німецького міста Берген загинули двоє військовослужбовців Бундесверу. Трагедія сталася в результаті ДТП танка і позашляховика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
"Вдень в результаті серйозної аварії загинули двоє військовослужбовців. Попереднє розслідування показало, що на полігоні бойовий танк, масою в кілька тонн, наїхав на позашляховик", - пише видання.
При цьому уточнюється, що нещасний випадок стався під час навчань. Багатотонний танк переїхав позашляховик, з якого офіцери спостерігали за ходом маневрів за участю декількох танків.
За попередньою інформацією, загинули водій і солдат, що знаходилися в позашляховику.
Обставини інциденту з'ясовують слідчі.
Нагадаємо, у вівторок, 7 грудня, в Чернігівській області в результаті зіткнення вантажівки і маршрутки загинули 13 людей, ще сім отримали травми.
Відзначимо, що поліція вже відкрила справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).