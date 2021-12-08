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На полігоні в Німеччині через ДТП з танком загинули двоє військових

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Німеччина, Середа 08 грудня 2021 13:35
На полігоні в Німеччині через ДТП з танком загинули двоє військових Фото: Знак аварійної зупинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

На військовому полігоні біля німецького міста Берген загинули двоє військовослужбовців Бундесверу. Трагедія сталася в результаті ДТП танка і позашляховика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Вдень в результаті серйозної аварії загинули двоє військовослужбовців. Попереднє розслідування показало, що на полігоні бойовий танк, масою в кілька тонн, наїхав на позашляховик", - пише видання.

При цьому уточнюється, що нещасний випадок стався під час навчань. Багатотонний танк переїхав позашляховик, з якого офіцери спостерігали за ходом маневрів за участю декількох танків.

За попередньою інформацією, загинули водій і солдат, що знаходилися в позашляховику.

Обставини інциденту з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, у вівторок, 7 грудня, в Чернігівській області в результаті зіткнення вантажівки і маршрутки загинули 13 людей, ще сім отримали травми.

Відзначимо, що поліція вже відкрила справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

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