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На полигоне в Германии из-за ДТП с танком погибли двое военных

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Германия, Среда 08 декабря 2021 13:35
На полигоне в Германии из-за ДТП с танком погибли двое военных Фото: Знак аварийной остановки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

На военном полигоне возле немецкого города Берген погибли двое военнослужащих Бундесвера. Трагедия произошла в результате ДТП танка и внедорожника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Днем в результате серьезной аварии погибли двое военнослужащих. Предварительное расследование показало, что на полигоне боевой танк, массой в несколько тонн, наехал на внедорожник", - пишет издание.

При этом уточняется, что несчастный случай произошел во время учений. Многотонный танк переехал внедорожник, из которого офицеры наблюдали за ходом маневров с участием нескольких танков.

По предварительной информации, погибли водитель и солдат, находившиеся во внедорожнике.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи.

Напомним, во вторник, 7 декабря, в Черниговской области в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли 13 человек, еще семь получили травмы.

Отметим, что полиция уже открыла дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).

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