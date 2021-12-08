На полигоне в Германии из-за ДТП с танком погибли двое военных
На военном полигоне возле немецкого города Берген погибли двое военнослужащих Бундесвера. Трагедия произошла в результате ДТП танка и внедорожника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
"Днем в результате серьезной аварии погибли двое военнослужащих. Предварительное расследование показало, что на полигоне боевой танк, массой в несколько тонн, наехал на внедорожник", - пишет издание.
При этом уточняется, что несчастный случай произошел во время учений. Многотонный танк переехал внедорожник, из которого офицеры наблюдали за ходом маневров с участием нескольких танков.
По предварительной информации, погибли водитель и солдат, находившиеся во внедорожнике.
Обстоятельства инцидента выясняют следователи.
Напомним, во вторник, 7 декабря, в Черниговской области в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли 13 человек, еще семь получили травмы.
Отметим, что полиция уже открыла дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).