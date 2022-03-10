RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Пів батальйону 200-их": СБУ перехопила розмова окупанта з Миколаївського аеропорту

Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який знаходиться в Миколаївському аеропорту. Він розповів про численні втрати серед особистого складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Загарбник зазначив, що знаходиться в Миколаївському аеропорту та бере участь в штурмі міста.

За його словами, велика кількість російських солдатів, що прибули в Україну з південного напрямку вже загинули.

"Пів другого батальйону роз***рило взагалі, 200-ті. І командир полку їх загинув", - зазначив окупант.

Нагадаємо, один з російських полонених підтвердив, що Росіє залучає до війни в Україні "приватних охоронців".

Варто зазначити, вчора російські військовополонені дали відкриту прес-конференцію в Києві, де заявили, що вони прийшли в Україну вбивати, як військові злочинці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України