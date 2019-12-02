Замах на Соболєва: поліція знайшла зброю

Поліція знайшла зброю, з якої було здійснено замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Про це на брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, слідчі вже простежили траєкторію польоту кулі і встановили будинок, з якого проводилася стрілянина.

"Сьогодні вранці затримано підозрюваних, найближчим часом буде зібрана доказова база. Наші фахівці знайшли зброю, з якої було скоєно вбивство. Найближчим часом буде проведено слідчий експеримент", - зазначив Клименко.

Він також зазначив, що обвинувачення проситиме утримання під вартою для затриманих.

"Ми поспілкувалися з свідками, зняли відео з камер. Завдяки відеоспостереженню злочин вдалося розкрити більш швидко", - додав Клименко.

У той же час начальник поліції Києва Андрій Крищенко зауважив, що стрілянина велася з карабіна калібром 7,62. Він також підкреслив, що ніхто крім загиблої дитини не постраждав. До цього ЗМІ писали, що в ході інциденту був поранений депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва затримала підозрюваних у вбивстві сина Соболєва.

Замах стався 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю.