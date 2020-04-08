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Замах на бізнесмена "Мультика": адвокат розповів прикмети стрілка

Новини » Надзвичайні події     08.04.2020 - 09:09
Замах на бізнесмена "Мультика": адвокат розповів прикмети стрілка
Фото: місце стрілянини у Миколаєві (mk.npu.gov.ua)

Адвокат додав, що карантин також сприяв вчиненню злочину, бо злочинець перебував у медичній масці

Стрілок, який скоїв замах на бізнесмена Михайла Титова "Мультика" в Миколаєві, був помічений простими перехожими, проте описати його ніхто не зміг, бо на ньому була маска. Про це повідомив адвокат Сергій Войченко, який представляє інтереси Михайла Титова, передає місцеве видання "Новости-N"

Як він зазначив, поліція думає, що стрілок був один.

"Близькі та друзі Михайла Миколайовича зібрали фонд, щоб була можливість заплатити людям за інформацію, яка б могла сприяти розкриттю злочину. Можливо у водіїв збереглися якісь відеозаписи", - розповів він.

Адвокат додав, що карантин також сприяв вчиненню злочину, бо злочинець перебував у медичній масці.

"Треба враховувати, що карантин також сприяв вчиненню злочину, бо злочинець перебував у медичній масці і це не викликало ні в кого жодних підозр. І навіть ті, хто його бачив, розпізнати якісь прикмети не зміг, адже він у масці", - додав він.

Попередньо, стрілок був міцної статури, зріст - приблизно 170 сантиметрів, на ньому була кепка, яку він насунув на очі, а на обличчі - медична маска, як стверджують очевидці, чорного кольору, у руках він ніс спортивну сумку.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають п'ять версій замаху на миколаївського бізнесмена Михайла Титова. Зокрема, замах кваліфікували за ознаками п. 6 2 ч. ст.115 Кримінального кодексу України (вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів).

РБК-Україна писало, що 6 квітня в центрі Миколаєва сталася стрілянина, під час якої поранення отримав бизнесмент Віктор Тітов, також відомий як "Мультик". Він у реанімації.

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