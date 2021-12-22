Вчинив замах на суддю за розгляд справи: на Прикарпатті підозрюють місцевого жителя

За даними слідства, на розгляді у судді знаходився обвинувальний акт щодо скоєння групою осіб декількох тяжких злочинів. Зловмисник вирішив вбити суддю, щоб уникнути в'язниці.

Відомо, що підозрюваний стежив за суддею та дізнався, де він живе. Вночі зловмисник разом із подільником закріпили перед гаражем судді вибуховий пристрій - гранату типу "Ф-1". За задумом вона повинна була вибухнути при відкритті гаража. Проте вибуховий пристрій не здетонував.

В даний час вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.