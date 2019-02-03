За купівлю венесуельського золота США можуть ввести санкції проти Туреччини

США припускає, що куплене у Венесуели золото може потрапити в Іран

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Турции из-за покупки золота у Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что США усилили давление на Турцию, требуя от нее прекратить закупку золота в Венесуэле. По мнению США, именно сотрудничество Турции с Венесуэлой вызывает самые сильные опасения.

В частности, растет подозрение, что купленное Турцией золото попадает в Иран. А это уже попадает в ограничения: наложенные Штатами на Иран.

Известно, что Турция наращивает с Венесуэлой торговлю золотом. За прошлый год в Турцию экспортировали золота на почти на 900 млн долларов. Формально драгоценный металл отправляется для переработки и последующего возврата в Венесуэлу, однако данных о реэкспорте не появлялось.

Напомним, парламент Венесуэлы, большинство депутатов которого находятся в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, требует прояснить ситуацию с попыткой вывезти в Россию около 20 тонн золота.