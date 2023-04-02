В Покровском районе из-за обстрела оккупантов произошел сбой в электроснабжении

"В результате обстрела российскими оккупационными войсками Кураховской ТЭС нарушено электроснабжение по 3-м электросетям 110 кВ, которые обеспечивают питание Покровского района", - написал он.

Кириленко добавил, что на 10 минут прекратилось электроснабжение Краматорского энергоузла, где уже восстановили подачу электричества.

"Сейчас осуществляются переподключение потребителей Покровского района на альтернативные сети электроснабжения. По состоянию на 16:00 уже происходит подключение абонентов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Известно о попадании в районе локомотивного депо.

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