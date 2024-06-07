На Покровском направлении ВСУ принимают меры по стабилизации обстановки, - Генштаб

В военном командовании предоставили данные об оперативной обстановке по состоянию на 23:30 6 июня.

Российские обстрелы

За текущие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины 1 ракетный удар с применением 2 ракет и 35 авиационных ударов 58-ми КАБами (УАБами).

Также захватчики применили 477 дронов-камикадзе для атак.

Кроме того, враг совершил почти 2734 обстрела по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

В настоящее время произошло 73 боевых столкновений, проинформировали в Генштабе.

На Харьковском направлении российский агрессор активных наступательных действий не проводил, пытался вытеснить подразделения ВСУ, оказывая интенсивное огневое влияние. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении оккупанты в течение дня пытаются продвинуться к позициям ВСУ в районах Дружелюбовки и Петропавловки. Три атаки противника были отбиты Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Тернов и Мясожаровки. Потери территорий и позиций не допущены.

На Северском направлении противник 5 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Белогоровки и Верхнекаменского, однако успеха не имел. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении активность российских захватчиков ограничилась 5 боевыми столкновениями. 4 атаки в районах Ивановского, Клещиевки и Калиновки успешно отбиты ВСУ. Ситуация напряженная, продолжается еще 1 бой в Калиновке.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала суток оккупанты 28 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Новоселовки Первой, Сокола, Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Новопокровского и Прогресса.

"В настоящее время 22 атаки врага отбиты, 6 боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории", - передали в Генштабе.

На Кураховском направлении враг 5 раз атаковал позиции сил обороны в районах Парасковеевки и Красногоровки. Удачи не имели. Ситуация под контролем ВСУ.

На Времивском направлении оккупанты 9 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и Новодаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, под контролем Сил обороны, потерь позиций и территорий не допущены.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары по вражеским целям

В Генштабе рассказали, что подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины с начала суток, 6 июня, были нанесены впечатления: