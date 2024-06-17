На Покровском направлении ВСУ ликвидировали за сутки около 300 оккупантов, - Генштаб

В военном командовании предоставили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22.00 17 июня.

Российские обстрелы

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных с применением 2 ракет и 32 авиационных удара с применением 39 КАБ (УАБ), задействовали 475 дронов-камикадзе.

Кроме того, противник совершил почти 2600 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам по ствольной и реактивной артиллерии, минометам, стрелковому оружию и вооружению боевых машин.

Ситуация на фронте

Отмечается, что за эти сутки и по состоянию на данный момент зафиксировано 119 боевых столкновений на фронте.

На Харьковском направлении произошло 14 атак врага в районе Волчанска и одна - вблизи села Липцы.

"В Волчанске 10 вражеских штурмов отражены. Ситуация остается напряженной - продолжаются бои в четырех локациях. Силы обороны продолжают меры по усилению оборонных позиций и рубежей", - передали в Генштабе.

На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 14. Воины ВСУ отразили 9 атак противника вблизи Синьковки. Одна вражеская атака в районе Степной Новоселовки успеха тоже не имела.

"Продолжаются боевые действия около Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. Ситуация контролируемая", - передали в военном ведомстве.

На Лиманском направлении количество боестолкновений достигло 13. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского и Серебрянского леса. 8 атак были отбиты украинскими защитниками. Еще ведутся бои возле Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. Воины ВСУ в направлении осуществляют меры по наращиванию устойчивости обороны.

На Краматорском направлении штурмовые действия врага вблизи Клещиевки успеха не имели. Продолжаются боестолкновения в районах Григоровки и Часового Яра.

Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Здесь враг не оставляет попыток найти слабые места в обороне ВСУ, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений.

В Генштабе рассказали, что сегодня враг совершил 42 атаки, 32 из которых отбиты.

Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Сокола. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника.

"Предварительные потери агрессора за сегодня на этом направлении составили почти 300 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены одна боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три вражеских пушки", - передали в Генштабе.

На Кураховском направлении в настоящее время сутки количество боевых столкновений увеличилось до 11. Оккупанты концентрируют усилия в направлении Красногоровки, где 3 их атаки отбиты, а 4 - еще продолжаются.

"Возле Георгиевки и Парасковеевки активность врага успеха не имела. Принимаются меры по недопущению продвижения оккупантов", - проинформировали в Генштабе.

На Приднепровском направлении российский агрессор трижды атаковал подразделения ВСУ на левом берегу Днепра. Удачи не имел.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Удары по силам противника

В Генштабе отметили, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину территории страны, а также наносят врагу эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Так, Силы обороны за сутки поразили 13 районов сосредоточения личного состава противника.