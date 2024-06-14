На Покровском направлении враг "не сбавляет темпов". Генштаб описал ситуацию на фронте

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россиян нанесли авиаудар по району Хуторов в Волчанском районе.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки россиян. Еще одно боестолкновение продолжается возле Петропавловки.

На Лиманском направлении враг продолжает активные действия. Количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Еще два боя продолжаются возле Грековки и Невского.

На Краматорском направлении россияне пытались продвинуться в районах Богдановки и Андреевки.

На Покровском направлении враг "не сбавляет темпов". С начала суток отбито 11 вражеских штурмов. Еще столько же - продолжаются. Противник продолжает атаки возле Уманского, Новоселовки Первой, в трех локациях недалеко от села Сокол и шести - в районе Новоалександровки.

На Времовском направлении враг атаковал КАБами по Нескучному и Урожайному, а неуправляемыми авиаракетами - в сторону Старомайорского.

На Ореховском направлении враг обстрелял районы Пятихаток и Плавней.

Ситуация на фронте

Как отмечал Генштаб в предыдущей сводке, сегодня на Покровском и Кураховском направлениях зафиксировано более 60% от общей суммы всех боеприкосновений.