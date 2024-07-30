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На Покровском направлении состоялась треть всех боев за сутки, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 29 июля, в течение суток зафиксировано 149 боевых столкновений. На Покровском направлении враг активно привлекал бомбардировщики и штурмовую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении зафиксировано пять боев в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до шести. Отбиты штурмовые действия россиян у Новоосиново, Песчаного и Стельмаховки

На Лиманском направлении атаковал 13 раз неподалеку Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении отражено девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении враг шесть раз атаковал в районах Григорьевки, Часового Яра, Клищеевки, Калиновки и Богдановки.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали неподалеку Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении состоялись 52 атаки. Самым активным враг был у Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Действовал на направлении при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Кураховском направлении отбито 21 штурмовое действие неподалеку Константиновки, Парасковиевки и Победы. 

 На Времовском направлении враг совершил девять штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Большой Новоселки и Константиновки.

На Ореховском направлении россияне четыре раза атаковали в районе Малой Токмачки. 

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал. 

Потери России 

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 577 тысяч солдат. Только за минувшие сутки было ликвидировано, согласно данным Генштаба, 1060 террористов. Также Силы обороны уничтожили: 

  • 25 танков; 
  • 46 артиллерийских систем; 
  • РСЗО и не только. 

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