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На Покровском направлении состоялась почти половина боев: отчет Генштаба за минувшие сутки

Пятница 18 апреля 2025 08:33
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На Покровском направлении состоялась почти половина боев: отчет Генштаба за минувшие сутки Иллюстративное фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте за минувшие сутки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 17 апреля, на фронте зафиксировано 143 столкновения. Почти половина боев состоялась на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии и пункт управления БпЛА российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка и не только.

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорском направлении враг совершил восемь атак на позиции Сил обороны в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Озаряновки и Дружбы.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле и не только.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Малой Токмачки.

В Курской области за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 938 тысяч единиц солдат. За прошедшие сутки Силы обороны "минусанули" еще 1530 террористов, а также уничтожили:

  • 8 танков;
  • 40 боевых бронированных машин;
  • 88 артиллерийских систем и не только.

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