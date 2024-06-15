На Покровском направлении за сутки россияне потеряли более 200 человек, бои продолжаются, - Генштаб

Атаки россиян

В общей сложности, российские оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных и 39 авиационных ударов с применением 48 КАБов, задействовали 423 дрона-камикадзе.



Также враг совершил более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили шесть попыток противника улучшить свое положение в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском и Лиманском направлениях количество боевых столкновений увеличилось до 15. Враг пытался оттеснить Силы обороны с позиций в районах Петропавловки, Песчаного, Андреевки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского леса. 12 атак отражены, три боестолкновения продолжаются в районах Грековки и Невского. Ситуация под контролем украинских защитников и защитниц.

Северское направление. Четыре раза неудачно враг пытался атаковать наши позиции в районах Верхнекаменского и Роздоловки.

Также успеха не имели четыре попытки вытеснить наших защитников в районах Григоровки, Часового Яра и Клещеевки на Краматорском направлении.

На Покровском направлении до сих пор горячо. С начала суток количество боестолкновений увеличилось до 33. Наибольшая активность противника сохраняется в районе Очеретино. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой, Карловки и Уманского. Силами обороны уже отбиты 25 атак агрессора, восемь боев еще продолжаются.

По предварительной информации, за текущие сутки на указанном направлении потери окупантов составляют 232 человека, из них 86 – безвозвратные. Уничтожена одна боевая бронированная машина, два миномета на пять автомобилей. Повреждены три орудия, миномет и автомобиль.

На Кураховском направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районах Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Победы, Парасковеевки, Новомихайловки и Константиновки. В настоящее время девять атак успешно отбиты. Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются два боестолкновения. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения окупантов вглубь территории Украины.

По сравнению с прошлыми сутками, активность российских оккупантов на Времивском направлении увеличилась втрое. Сегодня враг десять раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского. Ситуация напряженная. Принимаются меры по стабилизации обстановки.

На Ореховском направлении успеха не имели три атаки врага в районах Малой Токмачки и Роботиного. Потери позиций и территорий не допущены.

На Приднепровском направлении очередная попытка врага атаковать позиции наших воинов в районе Крынок потерпела неудачу .

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.