На Покровском направлении за сутки оккупанты потеряли около 200 человек, бои продолжаются, - Генштаб

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений. Попытки врага приблизиться к нашим позициям в районах Липцев, Волчанска и Тихого успеха не имели.

На Купянском направлении количество боеприкосновений увеличилось до 13. Оккупанты проводили активные наступательные действия в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Песчаного и Мясожаровки. Девять атак завершились неудачей для противника, продолжаются бои в районах Петропавловки, Песчаного и Мясожаровки. Ситуация контролируется.

По предварительной информации, враг потерял на Купянском направлении 31 человек погибшими и ранеными и два автомобиля.

На Лиманском направлении агрессор десять раз атаковал наши позиции в районах Дружелюбовки, Тернов, Невского и Серебрянского леса. Девять атак успешно отбиты нашими защитниками. Продолжается бой в районе Дружелюбовки.

Напряженная ситуация на Северском направлении . Враг 14 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с оборонительных позиций. В районах Спорного и Раздолевки продолжаются бои. Силами обороны принимаются меры по недопущению продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

На Краматорском направлении потерпели неудачу десять попыток российских оккупационных войск продвинуться вблизи Часова Яра, Ивановского и Андреевки. Ситуация под контролем защитников Украины.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Евгеньевка, Новопокровское и Новоселовка Первая. Ситуация обострена, боеприкосновения продолжаются. Российские оккупанты несут потери. По предварительной информации, за день агрессор потерял более 180 человек погибшими и ранеными. Наши защитники уничтожили три орудия и пять автомобилей. Кроме того, повреждения получили один танк, три пушки и автомобиль противника.

На Кураховском направлении количество атак врага за сегодняшний день увеличилось до 11. Российские захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районах Нетайлового, Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Напряженной остается ситуация в районе Красногоровки, где оккупанты проявляют наибольшую активность.

На Времивском направлении пять штурмовых действий противника вблизи Водяного и Урожайного успеха не имели.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. Всего с начала суток враг пытался пять раз выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Потери позиций и территорий не допущены.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем средствам ПВО противника , артиллерийской системе и району сосредоточения личного состава и военной техники.