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В Покровской общине под угрозой отопительный сезон, - ГВА

Иллюстративное фото: в Покровской общине под угрозой отопительный сезон (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Покровской общине существует угроза начала отопительного сезона. Это связано с неизменными обстрелами РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.

"Войска России выживают из города людей, готовят по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры, чтобы Покровская община была без отопления, без воды и электроснабжения. А впереди зима. Из-за отсутствия газа, воды и электричества под угрозой отопительный сезон и скорее всего , его не будет", - написал он.

На сегодня в Покровске остается чуть более 12 тысяч местных жителей и 70 детей. По его словам, все семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние, дали согласие на эвакуацию и уже собираются в более безопасные регионы.

Однако замечено определенное замедление в эвакуации – раньше в день выезжало по 1 000 человек, сейчас – до 300.

Из-за постоянных обстрелов в Покровске уже разрушены 80% критической инфраструктуры. Несмотря на то, что нет центрального водоснабжения, питьевая вода есть.

Отключение света в Покровске и Родинском

В сентябре сообщалось, что Покровск и Родинское Донецкой области остались без электроснабжения. Это произошло после того, как россияне нанесли удары по инфраструктуре.

При этом Покровское направление остается одним из самых горячих на линии фронта. Из-за постоянных российских обстрелов город регулярно сталкивается с перебоями в поставках электричества и воды.

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ПокровскОтопительный сезон