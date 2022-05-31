Покровська громада отримала майже 24 тисячі одиниць медикаментів від Фонду Ахметова

"З початком війни змінилося майже все й ситуація наразі дійсно непроста. Через воєнні дії 60 % лікарів були змушені евакуюватися до більш безпечних місць. Інша частина продовжує надавати допомогу мешканцям нашого міста", - заявила Остряніна.

Хоча медичний заклад приймає здебільшого цивільне населення, лікарня вкрай гостро потребувала серцево-судинних, знеболювальних препаратів та антибіотиків. Власне, тих медикаментів, які фонд направив до лікарні.

Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від фонду понад 600 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Понад 1 мільйону з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.