Покровськ отримав тактичні аптечки від "Метінвесту" та Shakhtar Social Foundation

Покровська громада отримала понад 100 тактичних аптечок. Передала аптечки компанія "Метінвест", спільно з Shakhtar Social Foundation.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Раніше компанія також передала комунальникам Покровська 200 бронежилетів і 90 кевларових касок.
"Дякуємо групі "Метінвест" і Shakhtar Social Foundation за дієву підтримку та допомогу. Отримані тактичні аптечки будуть передані місцевим комунальникам, які продовжують працювати в умовах воєнної небезпеки", - зазначила заступник Покровського міського голови Маргарита Ідрісова.
Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" передала до Покровська понад 12 тисяч продуктових наборів: їх роздали людям, які потребують підтримки, та сформували стратегічний продуктовий запас у місті.
Як відомо, від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн. Так, компанія передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.
Наприкінці травня група направила військовій частині Нацгвардії 1000 одиниць засобів захисту, а раніше - надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.
Також компанія налагодила виробництво бронепластин, які безоплатно надає у ЗСУ, територіальній обороні, Нацгвардії та уповноваженим представникам влади.