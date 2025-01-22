Пошаговая инструкция для громад: как создать план пространственного развития

С 1 января 2025 года для землеотвода и изменения целевого назначения земельных участков громадам запретили использовать детальные планы территорий - второй по уровню коррупционных рисков документ в градостроительстве. Для того, чтобы это можно было делать, община должна иметь план своего пространственного развития (ППР).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.
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