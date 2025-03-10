Возложение ПСО на "Укрнафту" будет способствовать стабильности газового рынка, - аналитик

"Еще одной важной новостью, которая будет иметь значительное влияние на прохождение следующей зимы, являются планы Кабинета министров Украины возложить специальные обязанности (ПСО) на государственную "Укрнафту" по продаже природного газа "Нафтогазу" для дальнейшей реализации потребителям, получающим ресурс по льготным ценам: населению, предприятиям теплокоммунэнерго и производителям электроэнергии", - отметил эксперт.

По его словам, привлечение "Укрнафты" к поставкам газа в рамках ПСО является необходимой мерой, которая позволит частично компенсировать потери добычи государственной компании "Укргаздобыча".



Из-за неоднократных российских атак она потеряла часть своих объемов добычи, что могло поставить под угрозу поставки газа по льготным ценам.

"Такое решение поможет "Укргаздобыче", которая была традиционным источником газа для ПСО, и которая потеряла определенные объемы добычи в результате неоднократных российских атак", - подчеркнул аналитик ExPro Consulting.

Ранее источники ExPro в Группе "Нафтогаз" и Министерстве энергетики Украины сообщили, что правительство планирует привлечь ПАО "Укрнафта" к механизму льготных поставок. Ряд экспертов ожидают, что это решение позволит уменьшить рыночные дисбалансы и улучшить финансовую ситуацию участников рынка.

Напомним, ранее отмечалось, что по данным аукционов на Украинской энергетической бирже (УЭБ), "Укрнафта" с середины 2023 года покупала газовый конденсат по ценам, которые, по оценкам отдельных экспертов, могли превышать рыночные на 60-90%. Общая сумма возможных переплат за этот период может достигать 4,5 млрд грн.